Doda spotkała się ze swoim byłym chłopakiem. Z kim? Nie jest to ani Emil Haidar, ani Błażej Szychowski, ani Nergal. Artystka poszła na kolację ze swoim pierwszym partnerem, z którym była związana, wtedy kiedy mieszkała jeszcze w Ciechanowie. Jak sama zaznaczyła, przyjaźń z ex jest możliwa, kiedy on... dobrze gotuje.

Doda spotkała się z byłym facetem!

Doda odwiedziła rodzinny Ciechanów. Najpierw upiekła bezglutenowe ciasto z babcią i mamą, a później spotkała się ze swoją pierwszą miłością w jego włoskiej restauracji. Mężczyzna był trochę speszony, kiedy wokalistka kręciła wideo na Instagram. Zgodził się jednak na publikację filmiku i urocze zdjęcie z gwiazdą.

przyjaźń z ex jest możliwa ????szczególnie jak Ci dobrze ugotuje - pisze Doda.

Jej fani zgodnie orzekli, że para idealnie do siebie pasuje. Czyżby stara miłość odżyła na nowo? Doda potrafi nas zaskoczyć!

Doda na kolacji z byłym partnerem.

Doda odwiedziła Ciechanów.

Doda z byłym facetem na randce!

A tak wyglądali, kiedy Doda miała 16 lat.