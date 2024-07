Doda na Facebooku odniosła się do oskarżeń restauratora Bogdana Gałązki, który w jednym z wywiadów zdradził, że piosenkarka nie zostanie więcej wpuszczona do jego lokalu. Gwiazda miała zdenerwować właściciela restauracji tym, że złożyła swój autograf na obrusie. Doda najwyraźniej poczuła się urażona tą wypowiedzią, dlatego udostępniła zdjęcie innej restauracji, która pokazała artystkę pozującą z serwetką na której złożyła autograf.

Przypomnijmy, że właściciel restauracji skrytykował zachowanie gwiazdy i opowiedział, jak doszło do incydentu z jej udziałem.

Goszczę u siebie różne gwiazdy. Najbardziej zirytowała mnie pani Rabczewska. Była jakaś impreza w Malborku i ona śpiewała i potem była kolacja. Zazwyczaj te kolacje gwiazd odbywają się potem u mnie w restauracji. Ona chciała być taka zabawna, my pięknie nakryliśmy stół, jak to na zamku, a ona wzięła marker i napisała mi życzenia na obrusie. Doprowadziła mnie tym do szewskiej pasji - powiedział w programie "Na Tapecie" w Superstacji. Zaczęła się nieprzyzwoicie zachowywać dla moich pracowników i to był drugi raz, ja powiedziałem do jej menedżera, że albo pan zabierze stąd tę panią, albo ja wezwę policję. Faktycznie menedżer zabrał ją pod rękę i wyprowadził. Ona już do mojej restauracji nie zostanie wpuszczona.