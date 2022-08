Nergal pokazał niepublikowane zdjęcie z Dodą. Dodał wymowny opis 

Doda i Nergal wyjechali do Stanów Zjednoczonych! Artystka i muzyk w kwietniu mają tam swoje trasy koncertowe i oboje niedawno wylecieli do Nowego Jorku. Czy dojdzie do spotkania byłych narzeczonych? Doda i Adam Darski mają koncert w tym samym dniu właśnie w Nowym Jorku. Na szczęście w innych dzielnicach! Wokalistka zaśpiewa w Quenns, a zespół Behemoth wystąpi na Manhattanie. Małe jest jednak prawdopodobieństwo, że artyści umówią się na spotkanie po tym, w jakich okolicznościach się rozstali. Doda jest bardzo podekscytowana tym, że jej mini trasa koncertowa odbędzie się właśnie za oceanem. Dla swoich fanów nawet nagrała specjalnie wideo, w którym opowiada, gdzie się pojawi i zaśpiewa. Na jej Instagramie możemy również na bieżąco dowiadywać się, co u niej. Nergal jak na razie zamieścił tylko rozpiskę koncertową. Rozstanie Dody i Nergala Kiedy Doda i Nergal zaczęli pokazywać się razem publicznie to dla wielu osób był to szok. Zakochani nie odstępowali się na krok, a wokalistka mówiła o gorącym uczuciu, jakie ich połączyło, co było widać na zdjęciach. Para nawet się zaręczyła i wtedy wszyscy ich fani myśleli, że to miłość na całe życie. Niestety, potem Adam Darski zachorował na białaczkę. Doda bardzo mocno go wspierała i czuwała przy nim w szpitalu. Znalazła nawet dla ukochanego dawcę szpiku. To był dla niej bardzo stresujący czas. Po tym, jak muzyk wyzdrowiał w ich związku było coraz gorzej, aż doszło do zerwania. Podobno lider zespołu Behemtoh zerwał z wokalistką przez telefon! Doda bardzo mocno to przeżyła, czego nie ukrywała w wywiadach, których potem udzielała. Zobacz: Nergal wystąpi na weselu Agnieszki Szulim i Piotra Staraka?​ Trasa koncertowa Dody w Stanach Zjednoczonych! (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =...