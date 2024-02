Klaudia El Dursi jest mamą dwójki synów Jasia i Dawida, którzy mają dwóch innych ojców. Młodsza pociecha celebrytki jest synem jej obecnego partnera, a starszy jest owocem poprzedniego związku. Wygląda na to, że 34-latka ma świetne kontakty ze swoim byłym partnerem i właśnie odpoczywa z nim na wakacjach w towarzystwie synów i obecnego partnera. Na Instagramie modelki właśnie pojawiło się rodzinie zdjęcie. Tak wygląda były partner Klaudii El Dursi.

Klaudia El Dursi pokazała byłego partnera

Klaudia El Dursi chciała spróbować swoich szans w "Top Model" i choć nie wygrała programu, to udało jej się otworzyć drzwi do kariery. Modelka została prowadzącą "Hotel Paradise", który doczekał się już ośmiu edycji. Prywatnie jest związana z Jackiem Leszczyńskim, z którym ma 9-letniego syna Jasia, celebrytka ma również 15-letniego syna Dawida z poprzedniego związku, o którym niewiele mówiła w mediach. Teraz na InstaStories 34-latki pojawiło się nowe zdjęcie, na którym znajdują się ojcowie jej synów. Wygląda na to, że cała rodzina i były partner modelki odpoczywają w Singapurze. Musimy przyznać, że wyglądają na bardzo szczęśliwych.

Klaudia El Dursi VIPHOTO/East News

Klaudia El Dursi po raz pierwszy została mamą w wieku 19-lat i niewiele było wiadomo o jej poprzednim partnerze, ale nieraz wspominała, że mają bardzo dobre relacje. Teraz modelka odważyła się go pokazać.

Tymczasem w Singapurze. Jacy ojcowie, tacy synowie — napisał Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi z rodziną Instagram @klaudia_el_dursi

Po raz pierwszy modelka postanowiła pochwalić się swoim byłym partnerem, ale już wcześniej nie ukrywała, że mają bardzo dobre relacje. Nawet świąt Bożego Narodzenie modelka nie wyobraża sobie bez niego.

Uwielbiamy się, kochamy się. (...) Musiało minąć kilka lat, żebyśmy dojrzeli do tego, pogodzili się z tą sytuacją, zaakceptowali siebie takimi, jakimi jesteśmy i teraz absolutnie się kochamy (...) Nie wyobrażam sobie czasu wolnego bez niego, bez jego partnerki. Każdy weekend niemalże spędzamy razem, każde święta, imprezy, wyjścia — powiedziała Klaudia El Dursi jakiś czas temu w rozmowie z ''Pomponikiem''.

A wy śledzicie losy Klaudii El Dursi?

