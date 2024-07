Doda wybrała się na grilla do swojej fanki! Gwiazda postanowiła odwiedzić jedną ze swoich wielbicielek po koncercie w Poznaniu. Na swoich profilach w social media zamieściła relację z tego niecodziennego wydarzenia. Doda dała się zaprosić na rodzinną imprezę, w czasie której biesiadowała ze swoją fanką, jej przyjaciółmi i rodzicami. I świetnie się przy tym bawiła! Na Facebooku zamieściła nawet filmik, w którym zachęca innych fanów, by również zapraszali ją do siebie!

Jesteśmy na grillu zaraz po koncercie w Poznaniu. Nasza Ola powiedziała: "Wpadajcie na grilla", i co zrobiliśmy? Zrobiliśmy to! Po prostu wpadliśmy na tego grilla. (...) Ktoś myśli, że ja nie przyjdę. Ale to wcale tak nie jest, że ja nie przyjdę - powiedziała Doda.

Pod filmikiem natychmiast pojawiły się liczne komentarze od fanów artystki. W niektórych nie brakowało odrobiny... zazdrości. ;) Wielbiciele Dody zaczęli prześcigać się w propozycjach, w jakim celu mogliby zaprosić Dodę do swoich domów.

Doda, na grilla wpadłaś, to przyjedź mi popilnować dziecka, bo ząbkuje. Wpadnij na kieliszka imieninowego! Ile ja bym dała, aby spędzić z Tobą trochę czasu! Zapraszamy do siebie, Urszulewo, jeziorko, las, wygłupy.

Wy też chętnie zaprosilibyście Dodę do siebie? :)

Doda po koncercie w Poznaniu wybrała się na imprezę do jednej ze swoich fanek.

Gwiazda pochwaliła się w Internecie relacją ze wspólnego grillowania.

Też chciałbyś/chciałabyś ugościć Dodę w swoim domu?