Doda i Justyna Steczkowska zażegnały konflikt? Obie artystki są skłócone od czasu programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", kiedy to Rabczewska była mocno nieprzyjemna dla swojej koleżanki po fachu. Wówczas panie nie były do siebie zbyt pozytywnie nastawione. Przez wiele lat nie utrzymywały ze sobą kontaktów, a w mediach stroniły od wypowiedzi na swój temat. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że zarówno Doda, jak i Justyna Steczkowska wystąpią na jednej scenie. Obie rywalizowały o statuetkę "Złote Opole". Kilka dni przed wyjazdem na festiwal Rabczewska w rozmowie z tabloidem przyznała, że jest gotowa na pojednanie i nie zamierza unikać diwy. Tymczasem jeden z fanów za kulisami zrobił zdjęcie, na którym obie artystki pozują razem. Wszystko wskazuje na to, że bawiły się wraz z innymi artystkami po koncercie na afterparty. Kiedyś byłoby to niemożliwe! Czy na festiwalu w Opolu doszło do jednego z największych pojednań wśród polskich gwiazd?

Reklama

Zobacz: Doda nie zawiodła swoich fanów! Zobaczcie jej wielkie show na scenie w Opolu

Doda i Justyna Steczkowska na jednym zdjęciu

Zobacz także

Reklama

Rabczewska i Steczkowska się pojednały?