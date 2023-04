30-lecie TVP Polonia: Justyna Steczkowska w obcisłym kombinezonie na scenie [ZDJĘCIA]

Za nami koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" podczas którego poznaliśmy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2022! Muzyczną gwiazdą wieczoru były Justyna Steczkowska, która wykonała swój eurowizyjny singiel "Sama" oraz... hit Conchity Wurst z 2014 roku - "Rise Like a Phoenix". Jak wypadła? Justyna Steczkowska gwiazdą polskich preselekcji na Eurowizję 2022 TVP w tym roku wybór kandydata na Eurowizję powierzyła widzom oraz jurorom. Ci zdecydowali, że Polskę na Eurowizji 2022 będzie reprezentować Krystian Ochman z utworem "River". Krystian pokonał m.in. Darię czy Kubę Szmajkowskiego. Szerokim echem odbił się bardzo słaby występ jednej z uczestniczek koncertu - Lidia Kopnia dosłownie zmasakrowała swoją eurowizyjną piosenkę. W koncercie wzięli również udział reprezentanci naszego kraju sprzed lat, którzy śpiewali swoje propozycje oraz największe eurowizyjne hity innych gwiazd. Największą gwiazdą była Justyna Steczkowska, która zaprezentowała widzom utwory "Sama" oraz "Rise Like a Phoenix" Conchity Wurst - zwyciężczyni Eurowizji 2014! Justyna Steczkowska oczarowała widzów swoim czarującym występem - przede wszystkim niezwykłym i mocnym głosem! Jak Wam się podobało spektakularne show gwiazdy? Justyna Steczkowska wkrótce ruszy w trasę koncertową z okazji 25-lecia pracy artystycznej, szykuje się również do wydania albumu "Szamanka" - premiera jeszcze w lutym. Na płycie znajdą się m.in. duety z Arkiem Kłusowskim i Beatą Kozidrak. Zobacz także: Justyna Steczkowska zmienia wizerunek? "W jeansach, glanach i z umorusaną twarzą" Justyna Steczkowska na koncercie preselekcji do Eurowizji 2022 zaprezentowała się w zjawiskowej białej kreacji ze...