Doda błyszczy na scenie podczas koncertu "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" ZDJĘCIA

Kilka dni temu informowaliśmy, że Doda otrzymała propozycję zaśpiewania na sylwestrowej imprezie Polsatu, która w tym roku, ze względu na pandemię, będzie miała zupełnie inną formę i najpewniej odbędzie się w dwóch studiach Polsatu równocześnie, bez udziału publiczności. Teraz to pewne - Doda na pewno pożegna stary rok z widzami Polsatu, a co więcej - nam udało się dowiedzieć, co szykuje na ten wyjątkowy wieczór! Co Doda zaśpiewa na Sylwestrze Polsatu 2020/2021? Dla Dody będzie to wielki powrót do muzyki - w końcu kilka miesięcy temu ogłosiła przerwę w karierze muzycznej i przerwała koncertowanie. Jednak wiedząc, jak bardzo tęsknią za nią fani, artystka zgodziła się na występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, którą stacja reklamuje jako "największa domówka w Polsce". Artystka, w rozmowie z Party.pl, przyznała, że zaśpiewa na niej swoje największe przeboje: Zaśpiewam to, co telewizja wpisała w umowę, czyli moje największe hity, np. „Nie daj się” oraz „Dżagę”. Gdyby to zależało ode mnie, wybrałabym nieco inny repertuar, za którym tęsknią moi fani. Ale jak wiadomo, nie wszystko zależy od artysty. Dołożę jednak wszelkich starań, aby ten wieczór był niezapomniany! - mówi nam Doda. Co więcej, podczas relacji live na swoim Instagramie (z okazji przekroczenia progu MILIONA fanów) wokalistka powiedziała, że być widzowie usłyszą również "Bad Girls", "Szansę" oraz prawdopodobnie cover z imprezy Miss Supranational 2019. Szykuje się więc wielkie show! Sylwester 2020/2021 - kto wystąpi w Polsacie? Poza Dodą gwiazdami imprezy Polsatu będą również m.in. Sylwia Grzeszczak, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, Alicja Majewska czy zespół Enej. Imprezę sylwestrową organizuje...