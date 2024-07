Wczoraj na Stadionie Narodowym odbyło się wielkie widowisko. Do Polski przyjechał bowiem słynny Cirque du Soleil, który przyciągnął kilkadziesiąt tysięcy widzów. Wśród nich nie zabrakło oczywiście gwiazd, a najwięcej uwagi skupiała na sobie Doda w oryginalnej stylizacji. Przypomnijmy: Doda na premierze Cirque du Soleil w długiej koszuli. Nie zapomniała o hicie sezonu

Teraz okazuje się, że podczas imprezy mogło dojść do bardzo niecodziennego spotkania. Na stadionie bowiem pojawił się też Nergal, z którym piosenkarka nie widziała się od czasu ich głośnego rozstania na początku 2011 roku. Potem każde z nich dbało o to, aby nie przyjmować zaproszeń na te same imprezy. Wczoraj, mimo sprzyjających okoliczności, do spotkania również nie doszło. Adam bawił się w towarzystwie znajomych m.in. Natalii Klimas (przyjaciółki Agnieszki Szulim) czy Majki Jeżowskiej, z którą nagrał nawet zabawny filmik. Doda zaś przebywała w loży ze swoją świtą.

Żałujecie? Jesteśmy pewni, że oboje mieliby sobie dużo do powiedzenia.

Doda na Cirque Du Soleil na Stadionie Narodowym: