W życiu zawodowym Dody dzieje się ostatnio bardzo dużo. Po chwilowej przerwie gwiazda ruszyła w trasę koncertową, kręci nowy teledysk z Dżagą, a teraz AfterParty.pl dowiedziało się, że zakończyła współpracę ze swoim aktualnym menadżerem, Maciejem Morą. Ich współpraca przetrwała niespełna pół roku. Przypomnijmy: Pierwszy wywiad z nowym menadżerem Dody

Reklama

W przeciwieństwie do Jakuba Majocha, który od sierpnia do grudnia 2011 roku pełnił obowiązki reprezentanta Dody, tym razem do rozstania doszło za porozumieniem stron. Doda zaprosiła byłego menadżera na kolację i rozstali się w zgodzie. Pomiędzy Morą a Dodą nie było żadnych niesnasek czy kłótni. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, niewielkie zmiany zajdą również w tzw. QueenTeam'ie. Na pewno dalej z Dodą będzie współpracował jej rzecznik prasowy, Paweł Kasa i menadżer koncertowy, Rafał Rabczewski. Nie zmieni się również skład odpowiedzialny za show Dody, czyli Janusz Lizoń i Rafał Bogacz. Niezmiennie asystentką Dody pozostaje Emilia Maj.

Uaktualnienie z godziny 19.00: Treść oświadczenia na temat zakończenia współpracy Dody z Maciejem Morą jaką dostaliśmy na redakcyjnego e-maila dzisiaj o godzinie 19.00:

Reklama

Kto teraz będzie reprezentował interesy Dody? O tym dowiemy się już wkrótce.