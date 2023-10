W dzisiejszych czasach już chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co zwiastuje odobserwowanie partnera lub partnerki w mediach społecznościowych. Bywa, że kliknięcie "unfollow" znaczy niemal tyle samo, co dostarczenie papierów rozwodowych. I właśnie okazuje się, że Doda i Dariusz Pachut nie obserwują się już na Instagramie! Jakby tego było mało, powoli znikają też ich wspólne zdjęcia. Piosenkarka i sportowiec dopiero co chwalili się romantycznymi chwilami. Fani już wypytują o koniec ich relacji.

Reklama

Doda i Dariusz Pachut nie są już razem?

Zaledwie kilka dni temu Dariusz Pachut pokazał, jak spędza romantyczny weekend z Dodą. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że życie uczuciowe piosenkarki, podobnie jak jej kariera w ostatnim czasie, rozkwita. Zakochani mieli okazję wypocząć chwilę we Władysławowie, gdzie artystka grała koncert. Nic dziwnego, że gdy gwiazdy przestały się obserwować na Instagramie, fani zaczęli podejrzewać rozstanie.

- Doda, bardzo mi przykro z powodu rozstania z Dariuszem — napisała internautka pod wpisem wokalistki.

- Czemu rozstaliście się z Dodą? — zapytała fanka pod zdjęciem Dariusza Pachuta.

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Max Hodges nie może zapomnieć o Dodzie? Fani zaskoczeni jego nowym nagraniem: "Dlaczego to robisz?"

Czy to możliwe, że para rzeczywiście zakończyła swoją relację? Nic nie zapowiadało kryzysu. Wręcz przeciwnie — gwiazdy okazywały sobie wsparcie publicznie. Niedawno Doda zabrała głos w sprawie niebezpiecznych wypraw Dariusza Pachuta. Czyżby zbyt częsta rozłąka i ekstremalna pasja sportowca okazały się przeszkodą?

PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Zobacz także: Caroline Derpienski atakuje ukochanego Dody: "Lans na sławie partnerki"

Jak na razie ani Doda, ani Dariusz Pachut nie zabrali głosu w tej sprawie i nie odpowiedzieli na żaden z komentarzy internautów. Fakty jednak są takie, że z mediów społecznościowych zniknęło mnóstwo wspólnych zdjęć piosenkarki i jej partnera.

Reklama

Pozostaje nam poczekać na komentarz pary. Być może to jedynie efekt ataku hakerów, które często przytrafiają się celebrytom w ostatnim czasie.