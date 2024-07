Doda, która ostatnio szukała miłości w telewizyjnym show, dziś nie jest już singielką. Co więcej, koniec końców artystka znalazła miłość nie dzięki programowi, a poza kamerami. Teraz gwiazda w końcu postanowiła zdradzić, kim jest wybranek jej serca i opublikowała romantyczne zdjęcie ze wspólnego wyjazdu. Doda i Dariusz Pachut tworzą naprawdę piękną parę!

Doda jest w związku z Dariuszem Pachutem! Pokazała zdjęcie

O tym, że artystka jest szczęśliwie zakochana mogliśmy dowiedzieć się w finałowym odcinku "Doda. 12 kroków do miłości". Co więcej, wygląda na to, że gwiazda właśnie przestała ukrywać swojego partnera przed całym światem! Doda wybrała się do Wietnamu, a uwielbianej artystce w podróży towarzyszy wybranek jej serca - ta dwójka na wyjeździe nie mogła powstrzymać się od romantycznych zdjęć!

Choć pierwsze wspólne zdjęcie Dody z nowym partnerem trafiło do sieci zaledwie wczoraj, artystka z początku postanowiła nie zdradzać, kim jest jej ukochany. Ku uciesze jest fanów, romantyczna fotka, która już dziś pojawiła się na jej Instagramie, zdradziła wszystko. To już oficjalne - nowym partnerem Dody jest Dariusz Pachut! Zaskoczeni?

Zgadliście -jesteśmy w Wietnamie???? (...) To moje pierwsze od roku wakacje… był wyjątkowo pracowity więc z radością świętuje prace nad płytą i reality. (...) Ale póki co wyciskam tę wyspę jak cytrynę i wiem, że czeka mnie prawdziwy SAJGON????❤️ - napisała Doda.

Co więcej, gwiazda opatrzyła zdjęcie z nowym partnerem wymownym hashtagiem #nofilteronlylove (Żadnych filtrów, tylko miłość - przyp. red.), a wpis swojej dziewczyny skomentował sam Dariusz Pachut, publikując urocze emotikony:

????❤️????

Pod zdjęciem gwiazdy oczywiście nie zabrakło też licznych gratulacji ze strony fanów, którzy życzą zakochanym jeszcze więcej szczęścia i miłości - a my się pod tym podpisujemy! Doda wygląda na bardzo szczęśliwą.

Dariusz Pachut to przystojny sportowiec, który wcześniej był w związku z Dorotą Gardias. Mężczyzna ma 36 lat, a o jego relacji z Dodą plotkowało się już od pewnego czasu. Dziś już oficjalnie wiadomo, że to właśnie on skradł serce pięknej artystki!

