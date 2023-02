Po tym, jak Doda i Dariusz Pachut ogłosili swój związek, para ochoczo raczyła internautów kolejnymi romantycznymi kadrami z bajkowych wakacji w Wietnamie. Jak już wiemy, obowiązki zawodowe sprawiły, że Doda powróciła już do Polski. A co z jej ukochanym? Dariusz Pachut na bieżąco dzieli się kolejnymi relacjami z egzotycznego urlopu. Zaniepokojeni fani już pytają, czy zakochani przechodzą kryzys. Wszystko przez najnowsze zdjęcie Dariusza Pachuta. Problemy w związku Dody i Dariusza Pachuta? Wymowny komentarz Rajskie wakacje Dody i Dariusza Pachuta dobiegły końca, a artystka już rzuciła się w wir pracy. Niedawno Doda zachwyciła na 30-leciu Polsatu , stawiając, na podkreślającą jej smukłą figurę, białą, imponującą suknię. Także w swoich mediach społecznościowych artystka stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio Doda pokazała jak morsuje , a intrenauci skupili się tylko na jej butach. Co ciekawe, podczas gdy Doda zanurza się w lodowatej wodzie, jej ukochany nie narzeka na mrozy. Okazuje się, że sportowiec nie powrócił z partnerką do Polski, a na jego instagramie pojawił się kadr z nurkowania, opatrzony wymownym opisem. - W poszukiwaniu mojej Myszo-Syrenki🐹🧜‍♀️ - pisze na Instagramie Dariusz Pachut. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dariusz (@dariuszpachut) Zobacz także: Emil Stępień mocno skomentował związek Dody i Pachuta. Artystka odpowiada krótko i dosadnie Te słowa wprawiły fanów Dody w osłupienie. - A to jeszcze jej nie znalazłeś? 😍 - Czemu pan z Dodą nie wrócił do...