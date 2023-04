Fryderyki 2023: Doda i Dariusz Pachut na pierwszej oficjalnej imprezie. ZDJĘCIA 

Doda po ponad 20 latach wróciła na galę rozdania Fryderyków. Po powrocie z wakacji na Sri Lance udała się prosto do Areny Gliwice, gdzie odbywa się Fryderyk Festiwal 2023 by dopracować swój występ. Doda nie ukrywała, że miała dużą nadzieję na to, że otrzyma pierwszego w życiu Fryderyka, i cieszy się, że jej album został doceniony przez jury. Na gali rozdania Fryderyków Dodzie towarzyszył Dariusz Pachut, chociaż to nie pierwsza medialna impreza, na której czeka za kulisami, to pierwsza na której udało im się zrobić wspólne zdjęcia.

Fryderyki 2023: Doda i Dariusz Pachut na backstage'u

Doda została nominowana do Fryderyków za album "Aquaria" w kategorii "Album Roku Pop". Wśród nominowanych znaleźli się również Dawid Podsiadło, sanah, Natalia Szroeder i MROZU. Podczas wydarzenia Doda nie tylko walczyła o statuetkę, której wciąż brakuje w jej kolekcji nagród muzycznych ale również pojawiła się na scenie. Podczas Fryderyk Festiwal 2023 Dodzie towarzyszył Dariusz Pachut. Ukochany nie pozował z Dodzą na ściance.

Doda otworzyła stylizację z Fryderyków sprzed 21 lat. Jednak to nie była jej jedyna stylizacja tego wieczora. Podczas występu, gdzie zaśpiewała swoje dwa single "Pewnie już wiesz" oraz "Zatańczę z aniołami", przebrała się w czarny kombinezon w asymetrycznym kroju, bez jednej nogawki. Tuż po zejściu za kulisy czekał na nią Dariusz Pachut.

Doda i Dariusz Pachut nie pozowali do wspólnych zdjęć. To jednak nie przeszkodziło fotoreporterom, by cyknąć im pierwsze zdjęcia z medialnego wyjścia. Do tej pory publikowali je tylko sami na swoich mediach społecznościowych. Myślicie, że Dariusz Pachut będzie towarzyszył Dodzie podczas kolejnych eventów?

