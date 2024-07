Po swoim wielkim związkowym comingoucie Doda nie musi już się kryć z nową miłością i w sieci zdaje obszerną relację ze wspólnego wyjazdu z Dariuszem Pachutem. W ubiegłym tygodniu para udała się do Wietnamu, gdzie oddaje się błogiemu wypoczynkowi i co chwilę podrzuca do sieci zdjęcia, dokumentujące ich pierwszą wspólną wyprawę. Właśnie piosenkarka pokazała kolejny sposób aktywnego spędzania czasu podczas urlopu. Tym razem wraz z ukochanym zrobili sobie wyprawę SUP-ami po jednej z rzek, a zdjęcie Doroty w pomarańczowym kapoku wylądowało w sieci. Doda Rabczewska dowcipnie opisała fotkę, ale fanów piosenkarki zastanawia, co się stało z jej nogami. Komentarz zamieścił także Dariusz Pachut, który porównał gwiazdę do egzotycznego, niezbyt dobrze pachnącego owocu.

Doda odpowiada na zaczepkę Dariusza Pachuta

Doda wreszcie nie musi ukrywać swojego związku z Dariuszem Pachutem. Przed kilkoma dniami wyjechali razem do Wietnamu, a na Instagramie gwiazdy wciąż przybywa zdjęć z wyprawy. Najnowsze z nich przykuło uwagę internautów. Tym razem piosenkarka zaprezentowała się w nieco mniej seksownej odsłonie, mając na sobie klasyczne spodenki, kapok oraz tradycyjny wietnamski kapelusz. Przy zdjęciu napisała z żartem, że gdyby miała Tindera, to właśnie to zdjęcie byłoby jej profilowym.

- Idealne zdjęcie nie istn... Gdybym miała Tindera, to byłoby moje zdjęcie profilowe. Na szczęście to się nie stanie. "Sexowny Dorian w akcji - pisz, jeżeli tak ja lubisz podróże i przygody" - żartuje Doda.

Na fotkę zareagował Dariusz Pachut, zauważając, że jego "seksowny Dorian" na szczęście nie pachnie jak durian - tropikalny owoc, który w opinii Azjatów "smakuje jak niebo", ale jego zapach jest nie do zniesienia.

- Dobrze, że nie pachniesz jak „Durian" - napisał ukochany Dody.

Ona na to odpowiedziała krótko:

- Wąchaj, wąchaj.

Co ciekawe jednak, uwagę fanów przykuły zielone nogi Rabczewskiej, które stały się obiektem żartów wielu komentujących. Niektórzy uważają, że gwiazda wygląda jak kurka zielononóżka, albo zmienia się w ufoludka.

- Przecież to jest ufoludek.

- Jak kurka zielononóżka - piszą internauci.

Nam się zdaje, że po prostu złudzenie, spowodowane odbiciem światła od zielonej nieco wody.

Poza zieleniącymi się nogami Doroty, fani komentują także jej uśmiech, zauważając, że wreszcie ich idolka jest szczęśliwa i u boku Dariusza Pachuta promienieje radością. Gwiazda także nie chce tego ukrywać i chętnie chwali się zdjęciami. Na przykład niedawno Doda pokazała fotki z gorącego poranka z ukochanym, a w innym wpisie wspomniała nawet o dzieciach. Warto dodać, że choć wszystko wskazuje na to, że Rabczewska i Pachut tworzą udany duet, to jednak wielu fanów jest odmiennego zdania i nie wróży im długiej przyszłości. Uważają m.in., że gwiazda znowu wystawia swoją relację na widok publiczny, choć zarzekała się, że więcej tego nie zrobi.

