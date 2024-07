Choć związek Dody i Radosława Majdana to już zamierzchła przeszłość, to po emisji "Doda. 12 kroków do miłości" temat ich burzliwego małżeństwa powrócił niczym bumerang. W najnowszym podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!" sportowiec nie tylko w ciepłych słowach postanowił opowiedzieć o rodzicielstwie i niezwykle udanej relacji z Małgorzatą Rozenek. Radosław Majdan nie omieszkał wbić też szpili swojej byłej żonie - Dodzie.

- Jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje. Mi to nie pasuje - grzmiał Radosław Majdan.

Potem było jeszcze gorzej. Co aż tak go wzburzyło?!

Radosław Majdan nie oszczędza Dody

Radosław Majdan od 2016 roku jest szczęśliwym mężem Małgorzaty Rozenek. Zakochani wspólnie wychowują dwóch synów z poprzedniego małżeństwa gwiazdy TVN - Stanisława i Tadeusza - oraz długo wyczekiwanego wspólnego synka Henia, który ma już 2,5 roku. Para chętnie dzieli się w sieci swoim sielankowym życiem, nic więc dziwnego, że wielu fanów zastanawia się, czy ich bajkowa rzeczywistość nie jest wykreowana jedynie na potrzeby mediów społecznościowych. Właśnie takie pytanie padło również m.in. podczas najnowszego podcastu Kamila Balei "Tato, no weź!" z udziałem Radosława Majdana.

Były piłkarz w rozmowie z gospodarzem, ku zaskoczeniu fanów, postanowił wrócić pamięcią do swojego poprzedniego małżeństwa, nie szczędząc gorzkich słów na temat Dody.

- Moja żona była od 15 lat coś o mnie gada. Ja o niej nie powiedziałem słowa. Jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje. Mi to nie pasuje - mówił w podcaście "Tato, no weź" Radosław Majdan. - Nie pasuje mi teraz wywlekanie pewnych rzeczy, ponieważ mam swoją rodzinę poszedłem już zdecydowanie dalej. Ona gdzieś została w tamtym miejscu, to jest jej energia i to jej pasuje - dodał. - Ale to cię boli cały czas? - dopytał zaskoczony Baleja.

- Nie, po prostu uważam, że to jest słabe - podkreślił Radosław Majdan. 15 lat! Tak jakbyś... pamiętasz, z kim się 15 lat temu spotykałeś? A cały czas, gdzieś tam o sobie otwierając jakiś portal, ktoś do mnie dzwoni, coś o mnie mówi... Po prostu tego nie rozumiem, a może jest mi jej szkoda, że ona musi cały czas gdzieś tym żyć - podsumował.

Wielu fanów Radosława Majdana podejrzewa, że ich ulubieniec tymi słowami chciał nawiązać do kontrowersyjnej wypowiedzi byłej żony, jaka padła na jego temat w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Przypominamy, że w trakcie jednej z rozmów z psychologiem, dr Leszkiem Mellibrudą, odbytej w ramach miłosnego show Polsatu, Doda wyznała, że Radosław Majdan zdradził ją z prostytutką.

W programie "Doda. 12 kroków do miłości" artystka mówiła wprost:

- Musiałam się nauczyć zabijać miłość po moim pierwszym mężu. Bardzo go kochałam. Zdradził mnie z każdą prostytutką, jaka tylko była. Byłam 12 lat młodsza, miałam 20 lat. Dziwki mijały się w drzwiach, jak tylko wyjeżdżałam na koncert. Naprawdę codziennie modliłam się: "Panie Boże, pozwól mi przestać go kochać".

Myślicie, że po publikacji najnowszych zwierzeń Radosława Majdana Doda zdecyduje się na ciętą ripostę?

Doda i Radosław Majdan na początku lat 2000. byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Kontrowersyjna wokalistka i bramkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej tworzyli związek, o którym rozpisywały się wszystkie media. Uwagę zwracały nie tylko odważne, pasujące do siebie stylizacje zakochanych, ale też pikantne smaczki na temat ich relacji, jakimi dzielili się z kolejnymi tabloidami. Ku zaskoczeniu wszystkich, niespełna trzy lata po ślubie para postanowiła się rozstać, co wokalistka argumentowała niewiernością sportowca. I choć od tego czasu minęło już niemal 15 lat, to najnowsze medialne wynurzenia Dody sprawiły, że w sieci znów zawrzało na temat jej dawnego małżeństwa z Radosławem Majdanem.

W programie "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka gorzko wypowiadała się na temat byłego męża, co nie umknęło uwadze Radosława Majdana. Myślicie, że najnowszy wywiad sportowca i jego kąśliwe uwagi na temat byłej żony sprawią, że między Dodą a Radosławem Majdanem rozpęta się medialna wojna?

