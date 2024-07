Doda miała bardzo pracowitą końcówkę roku - m.in. ze względu na przygotowania do wielkiej nocy sylwestrowej, która tradycyjnie już u największych nadawców telewizyjnych jest jedną z najistotniejszych imprez w całym roku. Wokalistka była gwiazdą Sylwestra Polsatu i na scenie dała czadu m.in. z Marylą Rodowicz i Cleo. Wystąpiła oczywiście także solo. Jak się okazało, za kulisami towarzyszył jej ukochany, Dariusz Pachut. Teraz w sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak zakochani podczas afterparty obdarowywali się pocałunkami, tuląc w romantycznym tańcu.

Doda w objęciach Dariusza Pachuta. Romantyczne wideo trafiło do sieci

Doda już od kilku tygodni mocno przygotowywała się do swojego muzycznego zakończenia roku podczas Sylwestra z Polsatem. Podczas kiedy ona ciężko pracowała, ćwicząc, by zaprezentować się fanom w wydaniu dopiętym na ostatni guzik, jej ukochany, Dariusz Pachut, podróżował po świecie, co doprowadziło obserwatorów gwiazdy do obaw o to, czy aby w związku Dody i jej ukochanego wszystko nadal dobrze się układa. Na szczęście Dariusz Pachut przed ważnym koncertem powrócił i wspierał dziewczynę zza kulis.

Teraz na profilu Damiena Koby, stylisty fryzur, który bardzo często towarzyszy Dodzie (i nie inaczej było podczas arcyważnej sylwestrowej nocy) pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać zakochaną piosenkarkę, tańczącą z Dariuszem Pachutem. Widać, jak bardzo obydwoje są w sobie zakochani! Tylko spójrzcie na te czułe gesty!

Trzeba przyznać, że lepszej końcówki roku Doda chyba nie mogła sobie wyobrazić. To też uroczy widok dla jej fanów, którzy od dłuższego czasu jej bardzo kibicowali, by wreszcie znalazła miłość i mężczyznę, który na nią zasługuje. Przypomnijmy, że po raz pierwszy Doda przekazała internautom, że jest w związku, podczas swojego pierwszego zagranicznego wyjazdu z ukochanym. Kilkanaście dni spędzili w Wietnamie, skąd wielokrotnie dzielili się zdjęciami. Wielbicielom piosenkarki najbardziej przypadła do gustu pamiętna, gorąca sesja Dody i Dariusza Pachuta na siłowni.

Widać, że jej relacja z Dariuszem Pachutem kwitnie. Ale dla Dody innym powodem do radości jest teraz także świetna oglądalność jej sylwestrowych występów. Gwiazda pochwaliła się nimi na swoim Instagramie, pokazując dobitnie, że pomimo wielu lat na scenie wciąż przyciąga tysiące ludzi - i wiele wskazuje na to, że to szybko się nie zmieni. Królowa jest tylko jedna! Gratulujemy!

