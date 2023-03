Doda i Dariusz Pachut nie szczędzą sobie czułości nawet... na sali treningowej

Choć początkowo Doda zapowiadała, że jej nowy związek nie będzie publiczny, teraz już nie zamierza ukrywać swojego szczęścia. Nie oznacza to jednak, że artystka dzieli się ze światem niemal każdym szczegółem swojej codzienności. Wręcz przeciwnie! Od czasu do czasu funduje jednak fanom romantyczne kadry u boku ukochanego, które od razu rozgrzewają internautów do czerwoności. Tak też było i tym razem. Para nie szczędzi sobie czułości nawet podczas treningu.

Doda i Dariusz Pachut nie szczędzą sobie czułości nawet podczas treningu

Doda i Dariusz Pachut są w sobie zakochani do szaleństwa i choć początkowo internauci krytykowali Dodę za to, że ponownie wystawia miłość na widok publiczny, z czasem kąśliwe komentarze ustały, a internauci zachwycają się tym, jakie szczęście daje wokalistce jej nowy wybranek. Para chętnie relacjonuje też wspólnie spędzany czas, kolejne podróże, jak również odkrywanie nowych pasji.

Ostatnio Doda i Dariusz Pachut postanowili nauczyć się wietnamskiej sztuki gotowania, chcąc pod okiem profesjonalistów odtworzyć smaki, jakie towarzyszyły im podczas pierwszej wspólnej zagranicznej wyprawy. Kuchnia to jednak niejedyna wspólna pasja zakochanych. Ci uwielbiają aktywność fizyczną, chętnie decydując się również na wspólne treningi. Jak się jednak okazuje, nawet na siłowni Doda i Dariusz Pachut nie szczędzą sobie czułości.

Zaledwie kilkanaście godzin temu na InstasStories Dody pojawiła się relacja z sali treningowej. Najpierw wokalistka, która podkreśla, że ma teraz formę życia, wykonywała wyczerpujące ćwiczenia przy udziale specjalistycznego kombinezonu. Trzeba przyznać, że upór naprawdę się popłaca, bo właśnie dzięki nim oraz zbilansowanej diecie artystka może pochwalić się niebotycznie długimi, smukłymi nogami, szczupłymi ramionami, czy talią osy. Tuż potem zmieniła salę ćwiczeń, by udać się na trening tańca, gdzie towarzyszył jej Dariusz Pachut.

Sportowiec dumnie nagrywał kolejne kroki swojej wybranki, z radością pokazując to Dodę wirującą w tańcu, to znów przybliżając kadr na swoją roześmianą twarz. Trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że zarówno Doda, jak i Dariusz Pachut ewidentnie czują się na tanecznej sali niczym przysłowiowe "ryby w wodzie". Czyżby właśnie dzięki wspólnym treningom Doda i Dariusz Pachut podbijają parkiety w Zakopenem?

Niedawno Dariusz Pachut o relacji z Dodą napisał: "Jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach". Fani tej dwójki mocno kibicują ich związkowi i mają nadzieje, że zakochani coraz częściej będą dzielić się w sieci swoją miłością.

