Doda i Dariusz Pachut znów pokazali się razem. Piosenkarka była jedną z głównych gwiazd sylwestrowego koncertu telewizji Polsat i zabrała ze sobą ukochanego. W mediach społecznościowych pochwalili się wspólnie spędzanymi chwilami. Najpierw Dariusz Pachut podglądał zza kulis występy ukochanej, a potem razem otworzyli szampana i nie szczędzili sobie gorących pocałunków. Kilka ujęć z tych radosnych i pełnych miłości chwil Doda zaprezentowała na Instagramie.

Tak Dariusz Pachut wspierał Dodę podczas Sylwestra Polsatu 2022/2023

Doda i Dariusz Pachut są obecnie jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Od kiedy piosenkarka i sportowiec ujawnili, że są razem, internauci mocno im kibicują. Od ich pierwszego wspólnego urlopu, który spędzili w Wietnamie, fani z zaciekawieniem przyglądają się ich relacji. Co ciekawe, kiedy gwiazda wróciła do Polski, by rzucić się w wir pracy, związanej m.in. z przygotowaniami do sylwestrowego występu oraz wcześniejszym koncertem na 30-lecie telewizji Polsat, Dariusz Pachut odbywał samotne podróże po różnych ciekawych zakątkach świata. Teraz jednak para znów pokazała się razem. Najnowsze relacje z koncertu sylwestrowego z udziałem Dody pokazują, że jej miłość z Dariuszem Pachutem kwitnie. Zobaczcie, jakimi ujęciami pochwaliła się gwiazda!

Wcześniej Dariusz Pachut oglądał występy Dody zza kulis i pochwalił się tą chwilą na Instagramie. Warto zauważyć wyjątkowo elegancki wygląd ukochanego piosenkarki. Dariusz Pachut zwykle w mediach społecznościowych pojawia się w sportowych stylizacjach, z niesfornie poukładanymi włosami. Tym razem prezencja, stosownie do okoliczności, musiała być nienaganna.

Podczas koncertu sylwestrowego w Polsacie Doda miała okazje wystąpić zarówno solowo, prezentując swoje nowe piosenki, ale także i starsze, niezapomniane hity. Ale oprócz tego Doda na scenie pojawiła się także razem z Marylą Rodowicz i Cleo. Wyjątkowy tercet nie zawiódł, a gwiazdy zrobiły prawdziwe show!

