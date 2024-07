Doda to prawdziwa królowa wśród gwiazd na Instagramie. Wokalistka niemal codziennie publikuje nowe zdjęcia czy krótkie nagrania wideo i możemy znaleźć tam niemal wszystko - kulisy jej koncertów, prywatne fotki z imprez czy plansze z motywującymi hasłami. Ostatnio ujawniła tam swoją zabawną wpadkę. Przypomnijmy: Ups! Doda pomyliła imprezy. Miała iść do teatru, a poszła do...

Konto piosenkarki na Instagramie to też dobry sposób, aby podejrzeć jak spędza wolny czas. Przy okazji można też dowiedzieć się o niej paru nowych rzeczy. Okazuje się, że Doda uwielbia jeść w nocy! Ciężko w to uwierzyć, bo prezentuje nienagannie szczupłą sylwetkę, ale jej ostatnie fotki nie pozostawiają wątpliwości - naleśniki z Nutellą czy pasta curry w godzinach nocnych to nie jest dieta, o którą mogliśmy ją podejrzewać. Tylko pozazdrościć, że nie odbija się to na jej figurze...

Prezentowane przez nią dania wyglądają smakowicie. Była "Jazda z Dodą" to może czas na jakieś kulinarne show? ;)

