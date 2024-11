Christina Applegate, znana aktorka, która zdobyła popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak „Świat według Bundych” czy „Dead to Me”, od lat zmaga się z poważnym wyzwaniem zdrowotnym – stwardnieniem rozsianym. Choroba ta, określana często jako MS, wpływa na centralny układ nerwowy, prowadząc do licznych trudności fizycznych i psychicznych. W najnowszym odcinku podcastu „MeSsy”, który współprowadzi z Jamie-Lynn Sigler, Applegate opowiedziała o swoich zmaganiach i codziennych wyzwaniach. Aktorka szczerze przyznała, że momentami odczuwa tak silny ból, że „leży w łóżku i krzyczy”, próbując znaleźć ulgę.

Christina Applegate o bólu i życiu ze stwardnieniem rozsianym

Dla Applegate, MS jest nie tylko źródłem fizycznego cierpienia, ale także poważnym obciążeniem psychicznym. Choroba rozwinęła się u niej na tyle, że objęła także ręce, co powoduje trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Czuję się, jakbym miała noże w brzuchu. Na przykład leżę w łóżku, budzę się i fizycznie nie mogę się przekręcić z boku na bok — wyznała Christina Appletgate.

W rozmowie z Jamie-Lynn Sigler, która również choruje na MS, Christina Applegate poruszyła trudne aspekty życia ze stwardnieniem rozsianym. Dzięki wspólnym doświadczeniom, obie aktorki są w stanie otwarcie rozmawiać o swojej walce z chorobą i wspierać się w swoich zmaganiach. Dla Applegate, możliwość podzielenia się swoimi emocjami z osobą, która rozumie jej sytuację, jest wyjątkowo cenna. Odcinek podcastu stanowił dla niej okazję do ukazania, jak wygląda codzienność z MS – pełna bólu, trudności i konieczności nieustannego dostosowywania się do zmieniającego się stanu zdrowia.

Christina Applegate opisała, jak stwardnienie rozsiane wpływa na jej życie na wiele sposobów, powodując zmęczenie, utratę siły i trudności z koordynacją ruchową. Te objawy znacząco ograniczają jej swobodę działania.

Czasami nie mogę nawet podnieść telefonu, bo teraz trafił w moje ręce, więc spróbuję wziąć telefon albo pilota, żeby włączyć telewizor, a czasami nawet nie mogę ich trzymać. Teraz nie mogę otwierać butelek — powiedziała aktorka.

Choroba wpłynęła nie tylko na codzienne życie Christiny Applegate, ale także na jej karierę zawodową. Aktorka otwarcie mówi o tym, jak MS zmusiło ją do zmiany podejścia do pracy i ograniczenia zobowiązań zawodowych. Ostatnie projekty filmowe były dla niej wyzwaniem, które wymagały dostosowania tempa pracy do jej możliwości.

W obliczu choroby aktorka znalazła wsparcie w rodzinie i przyjaciołach, którzy pomagają jej na co dzień. Dzięki ich obecności i zrozumieniu, Applegate ma siłę, by walczyć z MS i stawić czoła trudnościom, które przynosi życie z tą chorobą. Aktorka podkreśla, że jednym z najważniejszych elementów w radzeniu sobie z MS jest otaczanie się ludźmi, którzy rozumieją wyzwania, z jakimi się mierzy, i którzy są gotowi wesprzeć ją w trudnych chwilach.

Stwardnienie rozsiane to choroba, która nie tylko przynosi ból fizyczny, ale także stanowi ogromne wyzwanie emocjonalne. Christina Applegate przyznała, że MS czasami prowadzi ją na skraj wytrzymałości psychicznej. Często zmaga się z frustracją i uczuciem bezsilności, gdy jej organizm odmawia posłuszeństwa. Każdego dnia stawia czoła nowym ograniczeniom, które MS nakłada na jej życie. Jednak pomimo tych trudności, Applegate próbuje odnaleźć w sobie siłę do walki i zachować pozytywne nastawienie, chociaż nie jest to łatwe.

Rozmowy w podcastach takich jak „MeSsy” pozwalają Christinie Applegate otwarcie mówić o swoich emocjach i doświadczeniach, a jednocześnie edukują społeczeństwo na temat stwardnienia rozsianego. Dzięki takim wyznaniom, osoby zdrowe mają szansę lepiej zrozumieć, jak wygląda życie osób dotkniętych MS, natomiast chorzy mogą odnaleźć w nich wsparcie i poczucie wspólnoty. Christina Applegate staje się inspiracją dla innych osób z MS, pokazując, że pomimo choroby można znaleźć w sobie siłę do dalszej walki i poszukiwania wsparcia wśród bliskich i osób, które dzielą podobne doświadczenia.

