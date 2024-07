Doda jest bardzo szczęśliwa ze swoim nowym chłopakiem, Emilem Haidarem. Gwiazda nie ma zamiaru pojawiać się z nim na oficjalnych imprezach czy okładkach, ale bardzo często pokazuje na swoim Instagramie, jak spędza z nim czas. Na ostatniej randce musiała trochę poudawać. Przypomnijmy: Romantyczna randka Dody na łyżwach nie do końca się udała. Musiała trochę oszukiwać

Reklama

Dziś Walentynki, czyli święto zakochanych, które Doda bardzo uwielbia. Już wczoraj na Instagramie pochwaliła się drogim prezentem od Emila. Chłopak artystki kupił bowiem dla niej sukienkę z najnowszej kolekcji marki Herve Leger, których ceny sięgają nawet do 15 tysięcy złotych. Pod zdjęciem z Emilem, piosenkarka napisała: Aaaaaaaa!!!!! Najlepszy prezent walentynkowy ever!!!!???????????????? @emilhaidar ❤???? HERVE LEGER NEW COLLECTION MOTHER FUCKEEEEERS.

Lepiej chyba nie mógł trafić. Jutro Doda świętuję 31. urodziny. Czym zaskoczy ją tym razem?

Zobacz: Doda już myśli o ślubie z Haidarem. Nie będzie tak spektakularny o jakim marzyła kiedyś

Zobacz także

Reklama

Doda na imprezie Radia Kolor: