Od kilku miesięcy media i fani zastanawiają się, dlaczego w programie „The Voice of Poland” zabrakło Natalii Kukulskiej. Według doniesień prasowych to zbyt niskie wynagrodzenie spowodowało, że ostatecznie to Anna Dąbrowska została jurorką w muzycznym show.

Okazuje się jednak, że Kukulska miała zupełnie inny powód, dla jakiego nie przyjęła propozycji udziału w programie Telewizji Publicznej. Według informacji magazynu „Świat i Ludzie” Kukulska odmówiła ze względu na wiarę i… Nergala!

- Nie chciała wystąpić w jednym show z Nergalem, który profanował Biblię. Dla Natalii to zbyt poważne i dotkliwe. Mówi „nie”, bo chce być wierna ideałom- zdradził znajomy gwiazdy.

Kukulska, dla której „wiara była zawsze punktem odniesienia”, nie wyobrażała sobie współpracy z Darskim.

Ciekawe czy piosenkarka zdecyduje się wziąć udział w drugiej edycji programu, w której ma zabraknąć kontrowersyjnego jurora...

