Paweł Kukiz ostatnio umiejętnie podgrzewa atmosferę wokół siebie, zamieszczając na Facebooku kontrwowersyjne zdjęcia i rysunki, ostro wypowiadając się w mediach czy szantażując Monikę Olejnik. I przysparza mu coraz więcej zainteresowania. Po tym jak zajął wysokie miejsce w sondażu dla „Rzeczpospolitej” i zdobył ponad 24 proc. poparcia, napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że przewiduje ostry hejt pod jego adresem.

Reklama

I się nie pomylił. Pawła Kukiza ostro krytykują politycy, publicyści, dziennikarze, niektóre gwiazdy, m.in. Tomasz Lis nie przepada za byłym muzykiem. .

Cezary Pazura postanowił podłączyć się do medialnego szumu wokół Kukiza i na Facebooku zabrał głos na ten gorący temat, broniąc Pawła Kukiza i apelując o rozsądek. Czy trafił do Was ten apel?



Bawi mnie fala krytyki, sądów, rad i przestróg powstała po wyborczym tsunami i skierowana do Pawła Kukiza. Mądre głowy...

Posted by Cezary Pazura - profil oficjalny on 5 czerwca 2015

Zobacz także