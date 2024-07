Andrzej Duda wytłumaczył, dlaczego jego żona Agata Duda, konsekwentnie milczy na temat najważniejszych spraw społecznych, a przede wszystkim tych dotyczących praw kobiet. Pierwsza Dama RP nie zabrała głosu m.in. w sprawie ustawy zaostrzającej prawo antyaborcyjne. Co na to jej mąż?

Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem "wSieci" mówi wprost: jego żona Agata Duda nie jest politykiem i nie ma takiego obowiązku, aby zabierać głos w sprawach ważnych dla Polski:

Prezydent ma również żal, że Agata Duda jest atakowana przez lewicowe media za swoją bierną postawę. Jednocześnie przekonuje, że Pierwsza Dama wywiązuje się ze swoich obowiązków:

Niestety, atakują także moją żonę. Ubolewam nad tym. Zapewniam, że Agata jest osobą niezależną. To ona podjęła decyzję, by nie udzielać żadnych wywiadów. Realizuje obowiązki właściwe - jej zdaniem - dla Pierwszej Damy, wspiera akcje dobroczynne, pomaga ludziom, nie ukrywa tego przed mediami. Jest bardzo aktywna. Ci, którzy uważnie ją obserwują i uczciwie oceniają, doskonale to wiedzą - mówi Andrzej Duda.