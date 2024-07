Popularny prezenter TVP Krzysztof Ziemiec to człowiek, który wiele w życiu przeszedł. Być może dlatego łatwiej mu teraz podejmować ważne decyzje i cieszyć się prostymi rzeczami. Szczęście odnajduje w odnalezieniu właściwego balansu pomiędzy wszystkim, co istotne.



- Czuje satysfakcję zawsze, gdy udaje mi się osiągnąć równowagę między pracą i domem, a do tego jeszcze wystarczy mi czasu na ulubione hobby - zdradził Ziemiec "Twojemu Imperium".

A hobby pana Krzysztofa to między innymi wysiłek fizyczny oraz wycieczki po Polsce, szczególnie na rodzime plaże.

(ac)