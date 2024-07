1 z 7

DJ Adamus odbył kolejną podróż. W tym roku odwiedził już: Peru, Boliwię, Argentynę, Chile, Zanzibar, Dubaj, Amsterdam, a teraz przyszedł czas na Ibizę i jego autorski Festiwal Ibiza Camp On! Towarzyszyła mu Ola Ciupa. Co ich łączy?

Podczas dwutygodniowego pobytu na Ibizie DJ Adamus połączył przyjemne z pożytecznym. Zorganizował swój własny festiwal Ibiza Camp On! z udziałem czołowych polskich i hiszpańskich dj-ów. Co robiła tam Ola Ciupa? Modelka i prezenterka 4fun.tv wystąpiła w jego najnowszym wideoklipie do utworu „Keep Love Together”. Piosenka zaśpiewana przez finalistkę Mam Talent - Patrycję Malinowską idealnie pasowała do klimatu panującego na Ibizie! Zobaczcie zdjęcia!

