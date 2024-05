Marta Manowska i Rafał Brzozowski pracują razem przy okazji programu "The Voice Senior". Prowadzący doskonale się dogadują i z klasą oraz humorem prowadzą hitowy program Telewizji Polskiej. Ostatnio znów pojawili się razem, ale teraz w programie "Sanatorium miłości". Właśnie dobiegła końca kolejna edycja, w której widzowie mogli śledzić miłosne perypetie seniorów, a teraz to prowadzący są w centrum zainteresowania. Jak wiadomo, Rafał Brzozowski był już łączony z wieloma gwiazdami, a nawet pojawiły się spekulacje na temat jego relacji z Edytą Górniak. A co łączy prezentera z Martą Manowską?

Wyszło na jaw, co łączy Manowską i Brzozowskiego. Zaskoczeni?

Marta Manowska od pierwszych edycji prowadzi programy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", które cieszą się ogromną popularnością. Prezenterka TVP niewiele jednak mówi o swoim życiu prywatnym, a jakiś czas temu media spekulowały o jej relacji z bratem Pawła Bodziannego. Z kolei życie uczuciowe Rafała Brzozowskiego nieustannie jest przedmiotem plotek, które często podsyca sam gwiazdor Telewizji Polskiej. Ostatnio Rafał Brzozowski i Marta Manowska pojawili się wspólnie w finale "Sanatorium miłości" i widać było, że doskonale czują się we własnym towarzystwie. Co więcej, Marta Manowska w programie zapowiedziała Rafała Brzozowskiego wyjątkowymi słowami i powiedziała wprost, że zaprosiła "swojego przyjaciela". Zaskoczeni?

Jak wiadomo, Marta Manowska i Rafał Brzozowski znają się już od dawna, a muzyk wykonuje nawet tytułową piosenkę do programu "Rolnik szuka żony" i wielokrotnie pojawiał się gościnnie w odcinkach specjalnych, gdzie razem z uczestnikami śpiewał hit "Magiczne słowa".

