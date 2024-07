1 z 6

Dr Krzysztof Gojdź i Ola Ciupa coraz częściej widywani są razem na salonach. We wtorek wieczorem pojawili się na pokazie TOMAOTOMO - pozowali razem na ściance i nie spuszczali z siebie oczu! Ola w pięknej białej sukience, a Gojdź w eleganckim garniturze - wyglądali naprawdę zjawiskowo! Warto przypomnieć, że Gojdź i Ciupa byli ostatnio również widziani razem na oficjalnym otwarciu restauracji "The One" na Saskiej Kępie. Tam również było widać, że Gojdź i Ciupa świetnie się dogadują.

A nam udało się dowiedzieć, co dr Gojdź i Ola Ciupa robili razem przed dzisiejszym pokazem! Ola opublikowała na Instagramie zdjęcie, na których widać jak leżą razem na kanapie i oglądają telewizję.

Pierogi zjedzone mozna odpocząć ???? podobno zrobiłam pyyszka???? @drkrzysztofgojdz - napisała Ola.

Na zdjęciu dodanym chwilę wcześniej przez Olę widzimy jak modelka rzeczywiście gotuje! Pochwaliła się, że przygotowała pierogi!

Domowe pierogi smakują najlepiej ???? #przezzoladekdoserca ???? - dodała opis do zdjęcia.

A co sama Ola mówi o ich relacji? Zobaczcie! :)

