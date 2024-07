Nie ma chyba wątpliwości, że Nina Terentiew to najpotężniejsza kobieta w polskim przemyśle telewizyjnym. Dyrektor programowa Polsatu doskonale zna rynek, wyczuwa trendy i potrafi nawet przechwycić hitowy format od konkurencyjnej stacji. Czasami miewa wątpliwości, ale jej ostateczne decyzje niemal zawsze obliczone są na sukces. Przypomnijmy: Terentiew długo nie chciała dać szansy "TTBZ". Przekonał ją jeden próbny występ

Terentiew rzadko udziela wywiadów, w których podejmuje tematy inne niż zawodowe. Ale jeśli już to robi, wyłania się obraz zdecydowanej i silnej kobiety, borykającej się czasami z codziennymi problemami. W najnowszej rozmowie z magazynem "Twój Styl", Nina zdradziła, że przeszła niedawno na kolejną dietę. Motywacją do takiej decyzji była fotka z wakacji w stroju kąpielowym, podczas których dyrektor mogła pochwalić się szczuplejszą figurą. Jej nowe menu brzmi bardzo smakowicie.



Teraz jestem na kolejnej diecie. Zmotywowało mnie do niej zdjęcie z wakacji na Wyspach Kanaryjskich, na którym stoję w pareo i kostiumie. Wyglądam na "20 lat chudszą", choć to nie było aż tak dawno. Przynoszę więc obiady do pracy,a moje dziewczyny robią wielkie oczy. Grillowany łosoś, gotowane na parze brokuły, szparagi - wyznaje w "Twoim Stylu" Terentiew.