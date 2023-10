16 lipca o godzinie 20:00 rozpoczął się finał Miss Polski 2023. Aż 32 uczestniczki walczyły nie tylko o tytuł najpiękniejszej Polki, ale również czek na 60 tysięcy złotych. Każde województwo było reprezentowane przez dwie kobiety. Szczególną rolę podczas wydarzenia odegrała Izabela Janachowska, która nie tylko dołączyła do jury, ale także poprowadziła event. Uwagę zwróciła swoją suknią w kanarkowym kolorze.

Izabela Janachowska w imponującej sukni na Miss Polski 2023

W minioną niedzielę poznaliśmy nową Miss Polski 2023. Przygotowania do konkursu przebiegały bardzo intensywnie. Finalistki miały za sobą trzy zgrupowania, cykl szkoleń, sesje zdjęciowe oraz mnóstwo prób. 32 uczestniczki zaprezentowały się m.in. przed gwiazdami Polsatu — Ewą Wachowicz i Marceliną Zawadzką. O to, żeby ceremonia była na jak najwyższym poziomie, zadbała też Izabela Janachowska.

Ekspertka ślubna sama również postarała się o to, by jej kreacja została zauważona przez media. Gwiazda tego wieczoru postawiła na odważny kolor. Izabela Janachowska wybrała długą do ziemi, żółtą suknię. Na ramieniu miała pierzasty dodatek pod kolor kreacji. Prezenterka upięła też włosy i jak zwykle zaprezentowała się nienagannie.

W ostatnim czasie ekspertka ślubna często błyszczy w mediach. Przed finałem Miss Polski Izabela Janachowska cała w czerwieni pojawiła się na imprezie Volvo. Nie ma wątpliwości co do tego, że gwiazda świetnie czuje się przed obiektywami fotoreporterów.

Jak wam się podoba Izabela Janachowska w kanarkowej kreacji?

