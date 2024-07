Lara Gessler zdradziła nam sposób na świetną figurę! Córka Magdy Gessler od dziecka ma do czynienia z kuchnią, a teraz sama prowadzi między innymi cukiernię "Słodki Słony". Niedawno też wydała książkę "Słodki zielnik Lary", w którym znajdziemy przepisy na słodkości z użyciem ziół. Brzmi bardzo oryginalnie, ale i smacznie! Nie da się ukryć, że praca w kuchni to ciągłe podjadanie i próbowanie nowych smaków. Na salonach Lara Gessler prezentuje jednak nienaganną sylwetkę. Postanowiliśmy ją zapytać, jak to robi. Jej odpowiedź jest bardzo zaskakująca:

Reklama

Jestem tym typem kucharza, który nie je, gdy już coś zrobi. I choć uwielbiam jeść, to jak już coś zrobię, to tylko skubnę. Wszystko dlatego, że jak już gotuję, to tak już nasycę się smakiem i aromatem, kiedy próbuję i podjadam, że potem nie chce mi się jeść. Poza tym w gotowaniu najbardziej podoba mi się to, że komuś coś dajesz do jedzenia, a nie jesz samemu. Przykład? Mam najlepsze słodycze w Warszawie w Słodkim Słonym, ale prędzej zjem cudze, bo ich nie znam - powiedziała Lara Gessler.

Czy Waszym zdaniem Lara ma świetną figurę?

Zobacz: Czy Lara Gessler sama przygotuje jedzenie na swój ślub? "Tort zrobię ja albo mój tata", a co z resztą?

Lara Gessler zdradziła sposób na świetną sylwetkę

Zobacz także

ONS

Reklama

Gwiazda ma świetną figurę!