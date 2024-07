Lara Gessler zdradziła, czy na swój ślub będzie przygotowywała jedzenie samodzielnie czy powierzy to zadanie komuś innemu. Przy okazji premiery pierwsze książki córki Magdy Gessler, zatytułowanej "Zielnik" redakcja Party.pl postanowiła zapytać Larę o to, czy na swój ślub przygotuje jedzenie samodzielnie. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że pociecha najsłynniejszej restauratorki w Polsce planuje poślubić swojego ukochanego! Co więcej na ten temat wypowiadała się sama Magda Gessler.

Reklama

Nie jest tajemnicą, że Lara Gessler jest współwłaścicielką dwóch warszawskich lokali - "Słodki Słony" i "U Fukiera". Na cukiernictwie zna się jak mało kto, a poza tym ma świetnie wyczucie smaku. Czy w związku z tym menu weselne ułoży sama i wszystkiego dopilnuje? A może komuś powierzy to zadanie? Okazuje się, że córka Magdy Gessler ma już pewien plan. Jaki?

Nie potrafiłabym chyba oddać tego tak w 100%. Tort myślę, że będę robiła ja albo mój tata, bo marzyło mi się, żeby to właśnie on zrobi tort na mój ślub. Trochę się boję Go tym obciązać, bo torty to nigdy nie był jego konik. Specjalizuje się w lodach i ciastach.

Jak widać problem tortu rozwiązany, ale co z daniami w ciągu wesela? Lara ma też również plan na to, jak poradzić sobie w tej kwestii:

Jeśli chodzi o resztę to na pewno nie chcę, żeby robiła to któraś z naszych restauracji, bo to będzie jedyny dzień, w którym knajpy będą zamknięte, a ludzie będą się bawić. Co więcej, mam już upatrzoną knajpę, którą kocham i będę chciała, żeby jedzenie było właśnie stamtąd. Nie dość, że wiem co oni tam podają, to cokolwiek podadzą jest najlepsze na świecie. Chodzi mi o restaurację gruzińską „Gaumarjos”, która była w „Kuchennych rewolucjach”. Kocham to jedzenie i jest ono dla mnie idealne na wesele: z jednej strony trochę ciężkie, ma dużo warzyw, każdy tam coś znajdzie, jest bardzo dobry gruziński grill. Wiem, że w kwestii wesela będę mogła im zaufać w stu procentach.

Jak udało nam się ustalić Lara Gessler na razie nie planuje ślubu, ale jak widać już pewną wizję tego wydarzenia w głowie ma.

Zobacz także

Zobacz: Lara Gessler obchodzi 27. urodziny. Mama przyrządziła dla niej śniadanie. Internauci pytają: To wszystko dla Lary?​

Czy Lara Gessler przygotuje jedzenie na swój ślub sama?

Lara Gessler na premierze swojej książki "Zielnik"

Reklama