Edyta Herbuś może pochwalić się znakomitą figurą. Możemy ją podziwiać, za każdym razem gdy tancerka pojawia się w dopasowanych kreacjach na czerwonym dywanie. Zobacz: Herbuś w modnym kombinezonie z sieciówki

W najnowszym numerze magazynu "Uroda" gwiazda zdradziła jak dba o swoją formę. Edyta od najmłodszych lat jest bardzo aktywną osobą, a smukłą linię wypracowała ciężkimi tanecznymi treningami. Dzięki nim może nosić szorty i krótkie sukienki, gdyż nie ma się czego wstydzić. Herbuś jest jednak otwarta na nowe sposoby dbania o figurę. Ostatnio zafascynował ją taniec GaGa

- Z tą formą ruchu zetknęłam się po raz pierwszy i absolutnie mnie zachwyciła. Tancerz musi wyobrazić sobie abstrakcyjną sytuację, np. bulgoczącą wodę w piersiach, petardy wybuchające w brzuchu, głowę napinającą się powietrzem jak balon - i odzwierciedlić to w ruchu. Ciałem kieruje wtedy wyobraźnia, wszystkie chwyty są dozwolone. Mam nadzieje, że będzie okazja, by rozpropagować go w naszym kraju.