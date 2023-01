Joanna Opozda zdradziła, ile dokładnie waży i jak dba o formę

Joanna Opozda z "Dzień Dobry TVN" wróciła wspomnieniami do okresu ciąży. Nie jest tajemnicą, że nie było jej wówczas najłatwiej. Głośno było nie tylko o aferach rodzinnych ale również wówczas wyszło na jaw, że rozstała się z Antonim Królikowskim, a on miał już nową ukochaną. Wiem, że mówi się, że to jest stan błogosławiony, ale ja absolutnie się tak nie czułam w ciąży ani fizycznie, ani mentalnie - przyznała aktorka w nowym wywiadzie. Co jeszcze zdradziła? Joanna Opozda gorzko o okresie ciąży Niedawno internauci byli ciekawi czy Joanna Opozda jest zakochana . Aktorka nie zaprzeczyła, jednak podkreśliła, że tą osobą jest jej ukochany synek Vincent. Pomimo tego, że malec jest jej całym światem, okres ciąży wspomina z trudem. Jak wiadomo, burzliwe małżeństwo z Antonim Królikowskim rozpadło się zanim Vincent pojawił się na świecie. W związku z czym Joanna Opozda bardzo szybko została samotną matką. Nie brakowało jej również stresów oraz wizyt w szpitalu. Teraz przy okazji wizyty w "Dzień dobry TVN" opowiedziała nieco więcej o trudnym dla siebie okresie ciąży: Wiem, że mówi się, że to jest stan błogosławiony, ale ja absolutnie się tak nie czułam w ciąży ani fizycznie, ani mentalnie. To był dla mnie bardzo trudny okres. Stresowałam się tym wyjściem - opowiedziała, nawiązując do wyjścia na galę Marki Roku. Zobacz także: Joanna Opozda i Malik Montana wymieniają wymowne wpisy w sieci! Co ich łączy? Przy okazji poruszyła również temat swojej sylwetki. W końcu Joanna Opozda nie ukrywała, że odchudzała się po porodzie. Ostatecznie bardzo szybko wróciła do formy. W rozmowie w "Dzień dobry TVN" Joanna Opozda wyznała, ile przytyła w czasie ciąży: W ciąży przytyłam 18 kg....