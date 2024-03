Już przeszło miesiąc temu Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą. Od tamtej pory jej aktywność w mediach społecznościowych znacznie się zmniejszyła, choć ona wciąż stara się dzielić z fanami najważniejszymi szczegółami. Teraz poinformowała o niełatwej decyzji, jaką musiała podjąć i to tuż przed świętami!

Reklama

Małgorzata Tomaszewska podjęła trudną decyzję

Ostatnie tygodnie to dla Małgorzaty Tomaszewskiej prawdziwy rollercoaster! W drugiej połowie lutego powitała bowiem na świecie swoje drugie dziecko - córeczkę Laurę. Prezenterka ma też kilkuletniego synka Enzo, który jak się okazało, po na rodzinach siostrzyczki przestał chodzić do przedszkola i to mama zajęła się jego edukacją domową.

Ostatnio nawet Małgorzata Tomaszewska prosiła fanów o pomoc, dopytując, czy w placówkach wciąż panują grypy, ponieważ chciała, by chłopiec wrócił do przedszkola, jednak obawiała się o zdrowie córki. Trudno nie zgodzić się, że mając pod opieką dwoje dzieci, w tym jedno bardzo malutkie, dziennikarce mogło być trudno znaleźć czas jeszcze na inne sprawy. Okazało się, że w związku z tym musiała nawet podjąć niełatwą decyzję.

Małgorzata Tomaszewska z córeczką Instagram@malgorzata__tomaszewska

W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że wciąż ciężko jest jej pogodzić zajmowanie się pociechami z innymi zajęciami, dlatego z bólem serca zadecydowała, że tegoroczne święta Wielkanocne nie odbędą się u niej w domu!

Nadchodzące Święta będą dla mnie wyjątkowe, pierwsze z córeczką. Ze względu na to, że jeszcze nie do końca zorganizowałam się jako podwójna mama, wyjątkowo nie będę organizowała Wielkanocy u siebie w domu

Chociaż podjęcie takiej decyzji nie było dla niej łatwe, Małgorzata Tomaszewska cieszy się, że ma wspaniałą rodzinę, z którą będzie mogła spędzić ten wyjątkowy czas.

Zobacz także

Uwielbiam świąteczne przygotowania, dekoracje, zastawianie stołu, ale teraz zabraknie na to czasu. Całe szczęście mam wspaniałą rodzinę, i to u nich spędzimy Święta Wielkiej Nocy - dodała w rozmowie z Pomponikiem.

Dziennikarka zapowiedziała także, że zamierza dużo spacerować i spokojne spędzić okres świąteczny.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska pokazała zdjęcie z córką, a fani patrzą tylko na jeden szczegół

Instagram @malgorzata__tomaszewska