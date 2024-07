9 z 10

Nie jest tajemnica, że Donald Tusk zawsze miał do Ewy Kopacz słabość. To ją wyznaczył na swoją zastępczynię w rządzie oraz partii, gdy objął ważne stanowisku w Unii Europejskiej i przeniósł się do Brukseli.

Przyjaźń Ewy Kopacz i Donalda Tuska

Tusk i Kopacz przyjaźnią się od lat, a niektórzy wręcz mówili o Ewie, że jest "ochroniarzem premiera". Doradzała mu, gdy przeżywał chorobę siostry, a później mamy. To do niej poszedł, gdy doznał kontuzji. Łączy ich też słabość do piłki nożnej - uwielbiają oglądać razem mecze!