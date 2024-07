Atmosfera pomiędzy Ewą Kopacz a Beatą Szydło staje się coraz gorętsza. Nie tylko z powodu zbliżających się wyborów parlamentarnych... Beata Szydło oskarża swoją konkurentkę polityczną o kopiowanie jej stylu! Reprezentantka Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" stwierdziła, że Ewa Kopacz ubiera się identycznie jak ona.

"Super Express" poprosił eksperta modowego, by przyjrzał się stylizacjom Beaty Szydło i Ewy Kopacz i ocenił, czy rzeczywiście są do siebie podobne.

Mają podobnie tandetny styl, a raczej jego brak. Obie nie potrafią się ubrać. Są niemal jak siostry. Moim zdaniem to Szydło podgląda Kopacz, a robi to dość nieudolnie - ocenił projektant Piotr Krajewski.

W podobnym tonie wypowiedziała się Joanna Senyszyn z SLD.

-Nikomu nie można absolutnie zarzucić kopiowania. Kopiować to można coś oryginalnego, ciekawego, a to są takie banalne ubrania. Po co kopiować banał?