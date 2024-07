Reklama

Dawid Podsiadło to jeden z najlepszych polskich wokalistów, który zaistniał na rynku muzycznym dzięki udziałowi w programie "X-Factor". Jako jeden z nielicznych udowodnił, że wygrana w show przy odpowiednim pokierowaniu kariery, może wyjść wykonawcy na dobre. Jego debiutancki album sprzedał się znakomicie i doczekał się reedycji. Niedawno Dawid zaskoczył fanów teledyskiem do singla "No" w którym po raz pierwszy pojawił się bez koszulki. Przypomnijmy: Podsiadło poszedł na całość! Pokazał dziewczynę i klatę w nowym klipie

Wspomniany klip notuje ponad 700 tysięcy odsłon na Youtube, a komentarze pod nim są niezwykle przychylne. Podsiadło po raz kolejny zaskoczył swoich słuchaczy i wydał drugą część do "No". W teledysku do "No Part II" podobnie jak w pierwszej części pojawia się aktorka z serialu "Barwy szczęścia", Marta Nieradkiewicz. Nie zabrakło także gorących scen.



Przeczytajcie teksty. Tam jest cały klucz (widziałem kilka komentarzy, że nie za bardzo wiadomo "o co cho"). Chociaż nie sądze by z odczytaniem przesłania był problem. Z tej okazji chciałbym jeszcze raz wszystkim zaangażowanym, w stworzenie tej przygody, serdecznie podziękować. Wspólnie zrobiliśmy coś co zostanie ze mną do końca. I jestem pewien, że nie raz będę do tego wracał. - napisał Dawid na swoim profilu.

Jak wam się podoba nowy klip Dawida?

