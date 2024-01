Dawid Podsiadło, to jeden z bardziej znanych piosenkarzy w kraju. Bilety na jego koncert sprzedają się momentalnie. Sam artysta bardzo szanuje swoje życie prywatne, ale tym razem zrobił mały wyjątek i dał szansę na poznanie go w ramach licytacji WOŚP.

Dawid Podsiadło opublikował na Instagramie nowe nagranie. Początkowo wygląda niczym zapowiedź nowego teledysku artysty, ale nic bardziej mylnego. Na nagraniu widzimy Podsiadło, który trenuje, aby na koniec zagrać w mecz badmintona. A z kim? No właśnie... Niewiadoma jest bardzo duża, gdyż osobą, która zagra z piosenkarzem, będzie szczęściarz, który wylicytuje na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "mecz w badmintona z Dawidem Podsiadło".

Licytacja będzie trwała do 5 lutego do godziny 16:23. Aktualnie, aby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić kwotę wyższą niż obecna, czyli 9400 zł.

W tym roku WOŚP gra pod hasłem: "Tu wszystko gra! OK!. Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych".

Są takie momenty, na które czekasz całe życie. Miliony godzin na treningach, tryliardy kilometrów, oceany potu i łez. Znacie mnie i wiecie, że moje życie to sport. Zawsze ekstremalny. Pora w końcu odsłonić karty - jestem gotowy rzucić wyzwanie światu. One man, one decision

- czytamy w poście zapowiadającym licytację na zbiórkę WOŚP na profilu Podsiadły.