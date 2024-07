Dawid Podsiadło to niekwestionowanie jeden z najlepszych polskich wokalistów młodego pokolenia. Laureat "X-Factor" wydał płytę, która doczekała się reedycji, a jego teledyski notują miliony wyświetleń. On sam pozostaje jednak skromnym chłopakiem, któremu "sodówka" nie uderzyła do głowy nawet po wygraniu czterech Fryderyków. Przypomnijmy: Dawid Podsiadło zmiażdżył konkurencję na Frydrykach

Po ceremonii nagród do wokalisty podeszła Agnieszka Jastrzębska z nadzieją, że uda jej się porozmawiać chwilę o emocjach związanych ze zdobyciem wszystkich statuetek w kategorii "muzyka rozrywkowa". Niestety jej plany popsuła modelka z "Project Runway", Magda Swat. Na jej widok Podsiadło zapomniał o dziennikarce i zaaferował się młodą pięknością.



Dawid: O jeny, to jest Magda... Cześć! Jestem twoim fanem - krzyknął. Przepraszam, jestem trochę w szoku. Oglądaliśmy ostatnio, niestety, nie był twoim księciem i... Agnieszka: Może Magda wystąpi w twoim nowym teledysku? Magda, zgodzisz się wystąpić w teledysku? - wtrąciła.



Modelka zgodziła się bez chwili zawahania. Dopiero po chwili muzyk dodał, że jest wielkim fanem programu "Project Runway" i ogląda go wraz ze swoją dziewczyną, choć jak sam przyznaje - nie zna się na modzie. Jego faworytem jest Kuba Bartnik, który zachwyca go również stylizacjami. Ciekawostką jest fakt, że właśnie Kuba od samego początku próbuje poderwać Magdę.



Nosi genialne rzeczy, po prostu cudowne, chciałbym założyć coś z tego, co on robi. - dodaje.



Dawida z pewnością ucieszy fakt, że TVN podjął decyzję o kontynuowaniu programu. Niestety nie wiadomo kiedy pojawi się ona na antenie stacji.

