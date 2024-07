Doda i Dariusz Pachut bawią się na wakacjach w Wietnamie. Zakochani coraz śmielej umieszczają w sieci wspólne zdjęcia. Nowy partner wokalistki pokazał na Instagramie, jak spędzają swój wolny czas. Mężczyzna postanowił zaimponować ukochanej swoją siła.

Wow! - krzyknęła Doda.

Co zrobiło na niej takie wrażenie?

Dariusz Pachut popisuje się przed Dodą na wakacjach

Doda i Dariusz Pachut opublikowali pierwsza wspólne zdjęcie jako para. Właśnie doskonale bawią się na Phu Quoc, jednak zamierzają zwiedzić jeszcze kilka innych destynacji.

Przed nami jeszcze Ho Chi Minh, Hanoi, Ha Long Bay ????️Ale póki co wyciskam tę wyspę jak cytrynę i wiem, że czeka mnie prawdziwy SAJGON????❤️

Dariusz Pachut na Instagramie śmiało relacjonuje, jak spędza wakacje w Wietnamie. Przy okazji popisuje się przed Dodą swoją formą i siłą. Postanowił zgnieść w dłoniach kokosa specjalnie dla niej i zasłużył na wyraz uznania:

Wow! - podsumowała Doda.

Instagram @dariuszpachut

Doda o tym, że jest zakochana podzieliła się w finałowym odcinku "Doda. 12 kroków do miłości". Chociaż po ostatniej randce z kandydatami z programu podkreślała, że potrzebuje odpoczynku od mężczyzn, to po miesiącu przerwy podzieliła się radosną nowiną o tym, że jej serce ponownie jest zajęte. Początkowo zamierzała nie dzielić się swoją miłością w mediach. Wygląda jednak na to, że jest już na tyle pewna nowej relacji, że postanowiła przestać ją ukrywać.

Instagram @dodaqueen

Doda i Dariusz Pachut cieszą się swoją obecnością i korzystają z uroków Wietnamu. Doda przyznała, że jest zachwycona kuchnią, którą tam się raczy. Może przy okazji liczyć także na liczne komplementy od ukochanego:

- Wiem, że wyglądam jak Jagna w Wietnamie ale słowiański akcent musi być. (...) Muszę zmienić kostium, bo wyglądam jakbym szła na truskawki.

- Nie kochanie, pięknie wyglądasz.

Trzymacie kciuki za tę miłość?

Instagram @dariuszpachut

Instagram @dodaqueen