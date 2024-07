Danuta Wałęsa wypowiedziała się krytycznie o Agacie Dudzie. Żona Lecha Wałęsy i była Pierwsza Dama jest znana ze swoich szczerych i nierzadko dosadnych wypowiedzi. Tym razem w ogniu krytyki małżonki Wałęsy znalazła się Agata Duda. Wałęsowej nie spodobało się milczenie oraz wycofana pozycja Pierwszej Damy, szczególnie w kwestiach dotyczących kobiet. Polecamy: Konstruktywna krytyka, czyli kanapkowy feedback

Obecna pani prezydentowa powinna się angażować, szczególnie na rzecz kobiet. Dziennikarze ją pytają, a ona ucieka, a przecież jest wykształcona i zna wiele języków. Powinna przekazywać swoje opinie, a także opinie różnych środowisk - np. nauczycieli - przekazywać mężowi. My nie mamy ani prezydenta, ani prezydentowej. Taka jest moja opinia. To nie są plotki, że my mamy panią premier, która jest kobietą, ale chodzi w spodniach i decyzje mężczyzn wykonuje. Mamy prezydenta i prezydentową, ale tylko na papierze - cytuje wypowiedź Danuty Wałęsy z autorskiego spotkania w Rybniku "Fakt".