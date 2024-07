Danuta Stenka z impetem wróciła na salony. Aktorka nie dość, że wygląda pięknie to ostatnio w publicznych wyjściach towarzyszy jej córka, Wiktoria. Przypomnijmy: Danuta Stenka pokazała 14-letnią córkę

Obie panie na przestrzeni ostatniego tygodnia wybrały się na 3 pokazy mody: kolejno Maciej Zień, Joanna Klimas i Robert Kupisz. Zawsze w nienagannych stylizacjach, Stenka z córką cierpliwie pozują paparazzim i uważnie obserwują poszczególne kolekcje. Na wczorajszym pokazie Roberta Kupisza mieliśmy okazję porozmawiać z aktorką i jej latoroślą o tym, jak zapatrują się na medialny szum, który towarzyszy im na takich imprezach.



To nasz trzeci pokaz i jak to mówią, do trzech razy sztuka. Wiktora nie ma żadnych oczekiwań związanych z tymi wyjściami, więc nie ma stresów i problemu - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl dumna mama.