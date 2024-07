Danuta Stenka to marka sama w sobie. Podziwiana i stawiana za wzór dla tysięcy kobiet aktorka niedawno dostała kuszącą propozycję występu w reklamie pewnego banku. Po trwających kilka dni negocjacjach Stenka zgodziła się i przystała na warunki proponowane przez właścicieli banku. Za udostępnienie swojego wizerunku w najbliższej kampanii promocyjnej Stenka podobno dostała niemałą kwotę, aż pół miliona złotych!



Nie jest to pierwsza reklama Danuty. Jej twarz mogliśmy oglądać jeszcze w spotach reklamujących słodycze i kosmetyki. Wysokość wynagrodzenia za współpracę z bankiem stawia ją w czubie najlepiej zarabiających polskich gwiazd w tym roku na udziale w reklamach. Tuż przed nią plasują się koledzy z TVN-u: Szymon Majewski z dorobkiem 3 milionów złotych i Kuba Wojewódzki, który zarobił ok. 2,5 miliona złotych.



Piękna aktorka musiała tym razem ustąpić showmanom. Ale przecież zastrzyk dodatkowej gotówki zawsze się przyda, prawda?



chimera

