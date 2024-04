Syn Zenona Martyniuka w Wielkanoc zaskoczył wszystkich, bo w tegoroczną Wielkanoc zdecydował się na drugi ślub ze swoją żoną, Faustyną. Przypomnijmy, że para pobrała się po raz pierwszy w ubiegłym roku na Bali. Teraz zdecydowała się na ceremonię w obrządku kościelnym. Nie obyło się bez kontrowersji! O co poszło?

Tak wyglądał drugi ślub Daniela Martyniuka z Faustyną

Tak zwane "drugie śluby" są ostatnio niezwykle popularne w showbiznesie - na ponowne zaślubiny zdecydowali się Anna i Robert Lewandowscy czy Omena Mensah i Rafał Brzoska. Teraz w ich ślady poszli również Faustyna i Daniel Martyniukowie, którzy kilka miesięcy po ślubie na Bali zdecydowali się na ceremonię także w Polsce.

Uroczystość odbyła się w Wielkanoc, a kadry z tego wyjątkowego dnia trafiły na Instagram żony Daniela Martyniuka. Gołym okiem widać, że zadbano o każdy szczegół: piętrowy tort, płatki róż, a nawet ... wóz strażacki! Na uroczystości zaśpiewał też sam Zenek Martyniuk.

Według informatora uroczystość odbyła się w jednym z zajazdów położonym niedaleko Sierpca. Zakochani mieli zdecydować się na największą salę i zaprosić około 200 gości, którzy wrócili do domów z pamiątkowymi kadzidełkami o zapachu moreli, nawiązującymi do rajskich wakacji - podaje ''Pudelek''.

Pod filmem z drugiego ślubu Faustyny i Daniela Martyniuków pojawiły się liczne komentarze od fanów. Nie zabrakło komplementów, ale też wątpliwości w kontekście tego, czy piękne kadry rzeczywiście odzwierciedlają równie szczęśliwą rzeczywistość:

Gratulacje, oby to faktycznie wyglądało jak na tym krótkim urywku

Super! Życzę szczęścia, widać Panie Danielu, że to ta jedyna! Miłość aż od Was bije!

To, co przykuło szczególną uwagę internautów to fakt, że Daniel Martyniuk po raz drugi wziął ślub kościelny - przypomnijmy, że pierwsze zaślubiny syna gwiazdora disco polo odbyły się w 2018 roku, również w kościele.

Jakim cudem drugi ślub kościelny? - dopytywali internauci.

Pewnie pierwszy unieważniony - wyjaśniali inni.

My jesteśmy pod wrażeniem ślubnych kadrów i serdecznie gratulujemy małżonkom!

Zobacz także: Sąsiedzi Daniela Martyniuka ujawnili prawdę. Trudno w to uwierzyć