Początek roku dla Daniela Martyniuka był, lekko mówiąc, fatalny. Wygląda jednak na to, że szybko zapomniał o kontrowersjach i zatrzymaniu, bo już zdążył zabrać się za muzykę. To dopiero początek... Syn legendy disco polo, Zenka Martyniuka, zapowiedział coś zdumiewającego!

W ostatnich dniach niemal wszystkie media żyły sprawą syna Zenka Martyniuka, który został zatrzymany! Doszło do tego w jednym z hoteli w Zakopanem, w którym w Sylwestra nocował lider Akcentu, jego syn i synowa. Daniel miał bowiem awanturować się w środku nocy i zachowywać się agresywnie wobec pracowników czy innych gości obiektu. Szybko jednak opuścił areszt, a jak mogliśmy się dowiedzieć, nie usłyszał żadnych zarzutów, ponieważ nikt oficjalnie nie wniósł oskarżenia.

Trudno się więc dziwić, że 32-latek tak szybko odciął się od kolejnego skandalu i chwycił się nowego zajęcia. Nikt chyba jednak nie przewidział, że padnie na muzykę! Na Instagram Daniel wrzucił nagranie ze swoim menadżerem, który to zapowiedział, że lada moment usłyszymy pierwszą piosenkę młodego Martyniuka.

Ten człowiek postanowił zacząć karierę i to wokalisty. Dziś nagra pierwszą piosenkę. Poznałem go ze trzy miesiące temu i w życiu nie myślałem, że ma taki kawał wokalu. Mamy plan pokazać muzę, która was zaskoczy. Lecimy na Maltę nagrać pierwszy teledysk, który będzie zapowiedzią całej płyty. Która w 2024 roku będzie już hulać na polskim rynku

- obwieścił Marcin Kiljan.