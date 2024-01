Przez ostatnie dni media rozpisują się na temat Daniela Martyniuka. Jednak to nie kariera muzyczna syna gwiazdy disco polo sprawiła, że nazwisko celebryty pojawia się w nagłówkach tabloidów, ale sylwestrowe wybryki. Z doniesień mediów wynika, że młody Martyniuk miał wszcząć awanturę w hotelu, którą musiała ostatecznie wyciszyć policja. Syn Zenka Martyniuka właśnie wydał debiutancki teledysk.

Choć syn gwiazdy disco polo znany jest ze skandali, wiadomość, że Daniel Martyniuk został zatrzymany przez policję, wstrząsnęła mediami. Jak ustaliły media, celebryta miał awanturować się w hotelu po sylwestrze w Zakopanem i obrażać gości. W relacjach możemy przeczytać, że młody Martyniuk miał być pod wpływem alkoholu. Jakby tego było mało, pracownica obiektu przekazała serwisowi Onet, że syn Zenka Martyniuka miał atakować swoją żonę.

Raczej nie takiego marketingu życzył sobie gwiazdor, który zapowiedział wydanie debiutanckiego klipu. Właśnie do sieci trafił teledysk Daniela Martyniuka do piosenki „Nigdy nie zapomnę”. Możemy w nim zobaczyć nie tylko celebrytę, ale również jego żonę Faustynę Jamiołkowską-Martyniuk.

W teledysku pojawiają się m.in. kadry ze ślubu Daniela Martyniuka, który odbył się na Bali pod koniec października ubiegłego roku. Klip powstał we współpracy z Marcinem Kiljanem, który tworzył także z Rafałem Brzozowskim. W mediach społecznościowych są już pierwsze reakcje internautów. Nie zabrakło złośliwości.

Przypominam, że Daniel Martyniuk miał spędzić Nowy Rok na izbie wytrzeźwień po tym, jak został zatrzymany przez policję. Wcześniej reagować miała ochrona hotelu. Nie wszyscy jednak podchodzą krytycznie do jego twórczości muzycznej. W komentarzach pojawiły się też pozytywne głosy.

Współpracujący z celebrytą Marcin Kiljan podkreśla, że wierzy w talent muzyczny Daniela Martyniuka. To właśnie on zachęcił syna gwiazdy disco polo do spróbowania swoich sił w branży i pójścia w ślady ojca. Nie ukrywa jednak, że ta współpraca niesie ze sobą pewne ryzyko.

Wziąłem go do studia i zrobiłem mu test, taki jak robiłem stu innym osobom, a było u mnie w studiu pół polskiej estrady. (…) Wchodzenie z nim we współpracę jest ryzykowne, ale ja lubię wyzwania. Może naprawdę wiele wnieść do branży muzycznej, o ile będzie grzeczny. Musi mieć psychologa, jak sportowcy, menagera behawiorystycznego. Ktoś wreszcie musi go odkryć. Na fali sukcesu mogą dziać się różne rzeczy, te pozytywne, jak i negatywne. Na pewno się jeszcze potknie, będą afery, tego nie da się uniknąć

– powiedział Kiljan w rozmowie z «Faktem».