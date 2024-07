Burza w sieci. Młody i popularny model Radek Pestka miał tam pokazać na snapchacie swojego penisa! Sam zainteresowany tego nie potwierdza, ale dotąd też nie zaprzeczył!

19-latek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Odkąd wygrał w programie Top Model, śledzi go tam bardzo wiele osób. Stąd też TAKI post nie mógł przejść niezauważony. Według relacji mediów, internauci mieli wychwycili zdjęcie penisa, które pojawiło się nocą na Snapchcie. I choć według tych samych relacji, sam Radek Pestka szybko zamknął swoje konto na Instagramie i obłożył restrykcjami Facebooka, zdjęcie nadal krąży w sieci - przekazywane przez fanów.

Do kontrowersyjnej nocnej aktywności świetnie zapowiadającego się celebryty już odniosła się znana recenzentka gwiazd Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka nie pozostawia wątpliwości, co myśli o takim zachowaniu.

Co prawda ten fan page jest o dobrych rzeczach, ale teraz wyjątek, choć moze to też dobre, ale jakaŚ DOBRA nauczka z tego powinna być. Oto odcinek serialu z cyklu: "Czego NIGDY nie robić w społecznościówkach". Albowiem internet PAMIĘTA. I sława chłopca, który TO pokazał też zostaje na zawsze. #‎nosorry - napisała.

Po wybuchu afery, z modelem udało się skontaktować portalowi Plejada.pl, który zadał pytanie czy to on wrzucił takie zdjęcie, a jeśli tak to dlaczego?

Moi PR menadżerowie ogarniają już całą sytuację. Proszę, skontaktuj się z nimi – powiedział portalowi model.

Czy młody model mógł rzeczywiście aż tak stracić hamulce? A może ktoś włamał się na jego konto? Czekamy na bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Szczególnie, że dotąd znany był z zupełnie innych, bardziej chwalebnych zachowań... - Zobacz: Wiemy, dlaczego Radek Pestka chce pomóc siostrze Martynie. To wzruszająca historia!

Sprawę skomentowała Karolina Korwin Piotrowska:

Radek Pestka jest jednym z najlepiej zapowiadających się modeli w Polsce.

Dotąd bardzo dbał o wizerunek. Tu widzimy go podczas wspólnych ćwiczeń z innym znanym modelem Jakobem Koselem.

Aktualizacja:

Radek Pestka skomentował swoja wpadkę na Snapchacie! Dlaczego zdjęcie jego penisa wyciekło do sieci?

