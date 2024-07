Magda Steczkowska zdecyduje się na doczepki? "Fakt" donosi, że znana piosenkarka ma poważne problemy z włosami, które stały się bardzo rzadkie. Podobno gwiazda szuka rozwiązania, a z pomocą wyszła jej siostra Justyna Steczkowska. Diwa zaproponowała Magdzie doczepki ze sztucznych włosów, które pozwolą zagęścić fryzurę i dodać jej objętości.

Justyna sama od dawna stosuje tę metodę i jest z niej bardzo zadowolona. Powodem ma być jednak nie tylko pogarszający się stan włosów Magdy, ale także... coraz liczniejsze porównania wokalistki do pierwszej damy.

Już jakiś czas temu media rozpisywały się o podobieństwie Magdy Steczkowskiej do żony prezydenta Andrzeja Dudy, Agaty. Wówczas piosenkarka odnosiła się do tych doniesień z dystansem, a nawet uznawała je za komplement.

Dla mnie to jest komplement, przecież pani prezydentowa jest bardzo piękną kobietą, kobietą z klasą. Ja nie wiem czym tu się martwić, chyba należy się cieszyć bo chyba jest ode mnie starsza więc jak ja mam tak wyglądać w przyszłości to ja się na to bardzo ciesze. Jak mój maż zobaczył zdjęcia to mówi "Nie no po prostu jesteście bardzo podobne" ale to nic - moja najmłodsza córka zobaczyła panią prezydentową w telewizji i mówi "o mama!" - mówiła wówczas Magda Steczkowska w "Dzień dobry TVN".